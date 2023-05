Ludmilla fez história com recorde impressionante; saiba detalhes

No ano passado Lumilla deixou os admiradores de boca aberta ao bater recorde impressionante durante turnê

A cantora Ludmilla(28) definitivamente está vivendo um momento mega especial em sua carreira com o sucesso do projeto Numanice, o qual tem feito ela bater recorde atrás de recorde. E pode ser que nos próximos meses isso aconteça novamente.

Nesta quinta-feira, 11, Lud anunciou que fará um dos maiores shows da sua vida no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Marcado para o dia oito de julho, o evento contará com uma mega estrutura, visto que o espaço tem capacidade para 46 mil pessoas.

Caso consiga vender todos os ingressos, Ludmilla vai ultrapassar o show realizado em novembro do ano passado na Sapucaí. Na época, a diva pop recebeu mais de 33 mil pessoas em seu evento exclusivo de pagode.

O espetáculo, que foi transmitido ao vivo pelo canal fechado Multishow, contou com ingressos populares para os fãs da artista que queriam assistir através das arquibancadas do espaço.

Celebrando seu sucesso no pagode, Lud fez questão de levar convidados especiais como Alcione, Belo, Fundo de Quintal, Péricles, Cabelinho e Delacruz.

Leia também:Ludmilla recebe seu Grammy Latino em casa e se emociona: “Primeiro de muitos"

Vale destacar que a festa somente perdeu para um show do Numanice que aconteceu em Salvador, na Bahia. Com a participação surpresa de Liniker, a repercussão da festa impressionou a própria cantora com a presença de mais de 30 mil pessoas.

"Quando eu decidi levar o Numanice pra Salvador, eu sabia que algo muito especial me aguardava, só não sabia o que. Hoje tive a resposta! Foram 30 mil pessoas cantando cada palavra, sofrendo com cada letra e se emocionando junto comigo", escreveu Ludmilla no Twitter.

Desde que decidiu se lançar no gênero pagode, Ludmilla tem deixado muitas pessoas chocadas com sua desenvoltura. No ano passado, por exemplo, ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode.