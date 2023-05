Ludmilla recebe seu Grammy Latino em casa e se emociona: “Primeiro de muitos"

A cantora Ludmilla recebeu na sua casa o seu prêmio do Grammy Latino que venceu em novembro do ano passado

Nesta quarta-feira, 10, Ludmilla emocionou seus seguidores ao publicar um vídeo recebendo seu Grammy Latino em casa.

Em novembro de 2022, a cerimônia do Grammy Latino aconteceu em Las Vegas e Ludmilla venceu na categoria de "Melhor Álbum Samba/Pagode" com seu "Numanice 2". Porém, o gramofone dourado só chegou na casa da artista nesta semana.

No vídeo compartilhado em seu Instagram e TikTok, Ludmilla colocava uma caixa em sua cama e começava a abrir. Para acompanhar o momento estavam presentes a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, a mãe Silvana Oliveira e amigos.

Ao tirar o Grammy da caixa, a dona do hit “Maldivas” levantava o prêmio e celebrava. Logo, os amigos e familiares de Ludmilla queriam pegar no troféu. “É muito pesado”, comentou Lud.

“Eu tenho um Grammy”, gritava Ludmilla para a câmera. No fim do clipe, a mãe de Ludmilla fez um pedido divertido: “Pode botar lá em casa? Depois você traz”.

Na legenda da postagem, a dona do álbum Numanice escreveu: “Finalmente chegou meu filho! Primeiro de muitos”.

