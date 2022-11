Ludmilla desabafa sobre casos de racismo e apela às autoridades: "façam alguma coisa"

Cantora Ludmilla citou casos como o de Seu Jorge e falou sobre o Dia de Consciência Negra no País

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 10h09

A cantora Ludmilla desabafou em seu Twitter sobre os casos de racismo que sofre ao longo dos anos e como a justiça brasileira não vem ficando ao seu lado nos processos.

"Mais um dia normal no Brasil, galera! Vocês lembram daquele processo de racismo que corria na justiça desde 2016 porque uma senhora branca falou que meu cabelo parecia bombril?", começou a esposa de Brunna Gonçalves, explicando o caso.

"Pois então, no ano passado saiu a decisão da justiça que obviamente não foi favorável pra mim. Sem novidade!", continuou Ludmilla. O ponto é que o advogado que a defendeu nessa história, estaria agora processando a cantora.

"Hoje, tive o desprazer de saber que, além de ter que arcar com as custas do advogado dela, estou sendo processada pelo advogado contratado pela minha antiga gestão, e, provavelmente, serei obrigada a pagar ele também", desabafou a funkeira.

"Uma grande ironia, justo no mês da consciência negra. Não há o que celebrar", afirmou. "Assim como foi com Eddy Jr, Seu Jorge e vários outros brasileiros que diariamente sofrem racismo, velado ou não, como foi meu caso, vai continuar sendo assim se a justiça não nos ouvir, não nos apoiar e não punir racistas. É um pedido de desespero. AUTORIDADES FAÇAM ALGUMA COISA!", pediu.

Confira o desabafo de Ludmilla: