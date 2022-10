Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves faz harmonização facial; confira o antes e depois

Esposa de Ludmilla, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves fez harmonização facial em uma clínica queridinha dos famosos

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 07h06

A esposa da cantora Ludmilla (27), a dançarina e ex-BBB 21 Brunna Gonçalves (30), realizou o procedimento de harmonização facial e compartilhou o resultado nos stories de seu perfil no Instagram.

Ela fez preenchimento em vários pontos do rosto, o que mudou o seu contorno da face. Brunna exibiu as mudanças, mais perceptíveis na boca, queixo e no nariz, que ficou arrebitado.

Resultado da harmonização facial. Foto: Reprodução/Instagram

Brunna também conseguiu os efeitos de definição da mandíbula, projeção das maçãs do rosto, alongar e aumentar o volume dos lábios, entre outros.

Esta não é a primeira vez que Brunna se rende aos procedimentos estéticos. Ela chegou a gastar R$ 70 mil reais com isso antes de entrar no reality show da Rede Globo.

Antes e depois de Brunna Gonçalves. Foto: Reprodução/Instagram

A dançarina também costuma se submeter a tratamentos e cuidados com o corpo e o rosto, tendo sido uma das primeiras celebridades a fazer uma lipo LAD, em 2020.

Brunna Gonçalves faz acusação contra a Globo: 'Fui sabotada'

Apesar do dinheiro investido nos procedimentos estéticos em busca de uma melhor aparência para sua participação no BBB na época, em uma participação ao podcast PodDelas, Brunna Gonçalves contou que falava muita coisa e tinha atitudes dentro da casa, mas que isso não era passado para o público.

“Fui para lá para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: 'Brunna, você faz tanta coisa'. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslo demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada”, disse ela.

Então, ela refletiu: “Não entendia o porquê, mas aí depois fui entender que eu era a planta do programa. […] Então, eles editavam o programa conforme a música. Ia ser muito estranho se chegasse lá e mostrasse uma coisa que não, não dá para sustentar”.

Para finalizar, Brunna Gonçalves falou sua opinião ao descobrir que foi a planta da temporada. “O Big Brother é feito de personagens, tem o vilão, o mocinho, a planta, e calhou de ter pego esse personagem. Tá tudo bem, não ligo. Fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais”, declarou.