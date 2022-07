5 meses após sua eliminação do BBB 22, Brunna Gonçalves dispara: ''Eu renasci''

Brunna Gonçalves faz desabafo sobre como está sendo a sua vida cinco meses após ter sido eliminada do BBB 22

Brunna Gonçalves (30) foi uma das participantes do grupo camarote do BBB 22 deste ano. Considerada por muitos dos telespectadores como a grande planta da edição, a dançarina acabou sendo a quinta eliminada da edição.

E, nesta sexta-feira, 22, está completando exatos 5 meses do dia em que ela deixou o reality show comandado por Tadeu Schmidt (48).

A influenciadora digital, então, usou seu Instagram para relembrar alguns dos momentos especiais que viveu durante seu confinamento na casa mais vigiada do país e refletiu sobre como a sua vida está sendo desde o dia em que saiu do programa.

“Hoje está completando 5 meses que fui eliminada do BBB!”, começou a esposa de Ludmilla (27) na legenda. “5 meses do dia que dei adeus para um dos meus maiores sonhos. 5 meses do dia das incertezas”.

“Só eu sei o que eu senti quando o Tadeu anunciou que eu estava eliminada. Será que fiz algo errado? Será que ainda estou casada? Será que as pessoas me odeiam? São tantas dúvidas que passam pela nossa cabeça nesse momento de eliminação. Mas eu saí com a sensação de dever cumprido e me surpreendi ao ver que o que me esperava era amor”, refletiu em seguida.

“Amor da minha família, amigos, dos meus fãs e de milhares de novas pessoas que começaram a me acompanhar! Mal sabia eu que eu estava saindo para algo muito maior e que as minhas realizações iriam continuar aqui fora. Serei eternamente grata ao Big Brother e ao Boninho [(60)] por terem me dado essa oportunidade!”, agradeceu a gata.

“Ganhei o título de maior planta da história do BBB, mas isso está me rendendo ótimos contratos! Missão cumprida. É isso, dia 22 de fevereiro de 2022, o dia que eu renasci!”, admitiu Brunna ao final.

Relembre os momentos especiais de Brunna Gonçalves no BBB 22:

