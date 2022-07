Luciano Camargo impressiona ao mostrar como as filhas cresceram

Cantor Luciano Camargo mostrou foto das filhas e impressionou ao mostrar como cresceram

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 09h14

O cantor Luciano Camargo (49) surpreendeu ao mostrar como as filhas gêmeas, Isabella Camargo e Helena Camargo, de 12 anos, estão grandes!

Nesta quarta-feira, 20, o artista sertanejo compartilhou um clique das garotas no aeroporto após curtirem férias nos EUA e falou sobre ter que voltar a trabalhar após o descanso divertido com a família fora do Brasil.

"Oi Tempo, você não acha que tá correndo demais não? Filhas, papai vai ali em SP cantar um pouquinho, mas logo tô de volta… cuide da mamãe por mim", disse sobre elas cuidarem da mãe a esposa dele, Flávia Camargo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados e impressionados com o tamanho das adolescentes. "Duas mocinhas lindas", disseram os seguidores. "Bonequinhas lindas", falaram outros.

Luciano Camargo tem férias com a família

Nos últimos dias, Luciano Camargo compartilhou alguns cliques da viagem que fez com as filhas e a esposa para os EUA.

Por lá, o cantor e a família aproveitaram para se divertirem na Disney e em outros locais típicos do território norte-americano.

