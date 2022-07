Luciano Camargo encanta ao mostrar a esposa cuidando das filhas nas férias

Cantor Luciano Camargo encantou ao mostrar momento da mulher com as gêmeas

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h11

O cantor Luciano Camargo (49) encantou ao mostrar mais um momento de suas férias com a família nos EUA.

Neste domingo, 17, o artista sertanejo compartilhou fotos da esposa, Flávia Camargo, cuidando das filhas gêmeas, Helena Camargo e Isabella Camargo, durante um dia no parque de diversões e se derreteu mais uma vez pela mulher.

"Nenhuma imagem no parque se compara a essa… O cuidado dela com todos nós é demais Eu acho até que as meninas fazem charme, só para ter esse cuidado kkkk pois eu faço mesmo!", revelou ele.

Ainda nos últimos dias, Luciano Camargo mostrou fotos com as amadas na Disney e em outro passeio pelos EUA.

Muito apaixonado pela esposa, o cantor recentemente fez uma homenagem de aniversário para Flávia Camargo e mostrou como faz para sempre tê-la presente nos palcos em seus shows.

Luciano Camargo mostra novos registros de férias em família: