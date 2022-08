Luan Santana se apresenta para a plateia lotada em Portugal

Com ingressos esgotados, Luan Santana encanta com apresentação da turnê Luan City em Portugal

Na noite de sábado, 20, o cantor Luan Santana (31) agitou uma multidão em seu show com ingressos esgotados em Lisboa, Portugal. O artista reuniu seus fãs na apresentação da turnê Luan City em solo europeu e se emocionou com o carinho do público.

Durante o show, ele demonstrou a sua alegria com o sucesso do show. “Fico feliz em saber que vocês se identificam. Nossa sintonia, relação, conexão e amor que sente pelo outro. Estou tão feliz de fazer esse show”, disse ele.

Nos bastidores, Luan Santana contou com o carinho da noiva, Izabela Cunha, da irmã, Bruna Santana, e do amigo, o cantor Dilsinho.

Veja as fotos do show de Luan Santana em Portugal:

Luan Santana faz show em Portugal - Crédito: Caio Mayer

