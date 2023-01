Devastada, Lisa Marie Presley dedicou seus últimos posts para seu filho que morreu

Lisa Marie Presley, a filha de Elvis Presley, faleceu nesta quinta-feira, 12, e seu último post era em memória de seu falecido filho, Benjamin Keough

Lisa Marie Presley morreu na última quinta-feira, 12, após uma parada cardíaca, e seu último post foi sobre seu filho falecido, Benjamin Keough.

Nas redes, Lisa compartilhou um print em 30 de agosto do ano passado, de uma matéria da revista People de uma entrevista que a cantora deu, falando sobre a saudade que sentia do filho. Na legenda do post ela escreveu "Em homenagem ao 'Dia Nacional de Conscientização do Luto', escrevi um ensaio sobre o luto que foi postado hoje no People [revista]. Pensei em postar aqui na esperança de que ajude de alguma forma aqueles que precisam ouvir tudo isso!"

Ela chamou seus seguidores para lerem o artigo e na nota há uma imagem dela e do filho juntos. Benjamin tirou sua própria vida em 13/07/2020, aos 27 anos, filho de Lisa e de Danny Keough.

No ano mesmo ano, após a morte do neto de Elvis, Lisa compartilhou em suas redes um texto de luto sobre o filho no dia do aniversário do herdeiro:

"Meu lindo, lindo anjo, eu adorei o chão onde você andou, nessa Terra e agora no céu. Meu coração e minha alma foram com você. A dor é sufocante sem você a cada momento do dia. Nunca mais serei a mesma Por favor, espere por mim, meu amor, e segure a minha mão enquanto eu continuo aqui para proteger e criar suas irmãs, e estar aqui por Riley. Sei que você ia querer isso. Feliz aniversário, meu doce garoto”.

Morte de Lisa Marie Presley

Priscilla Presley, a mãe da artista, fez um comunicado à revista people:

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações. Neste momento não haverá mais comentários."