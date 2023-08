Lexa rebate críticas por gravar com sósia de Marília Mendonça: ‘Respeito’

Cantora Lexa se pronuncia após virar alvo de críticas por gravar vídeo ao lado de cover de Marília Mendonça

A cantora Lexa está enfrentando críticas nas redes sociais após surgir em um vídeo ao lado de Val Pinheiro, sósia de Marília Mendonça. Nesta quarta-feira, 2, a esposa do cantor de funk MC Guimê decidiu se pronunciar sobre a polêmica e explicou a decisão de gravar com o cover da cantora, que faleceu em novembro de 2021.

No vídeo, que deu o que falar nas redes sociais, Lexa apareceu simpática, cantando e dançando ao lado da moça que se parece com Marília, ao som de uma das canções da artista. Mas alguns fãs da eterna Rainha da Sofrência não aprovaram a publicação: “Isso aqui é desrespeitoso com a Marília”, disparou uma admiradora no Twitter.

Em resposta, Lexa contou que encontrou a cover de Marília após gravarem um programa de televisão na Globo, o Caldeirão com Mion: “O povo me xingando porque eu tratei a cover da Marília com carinho e respeito, o que as pessoas queriam que eu fizesse? Ela participou do mesmo programa de TV que eu tinha cantado”, a cantora se justificou.

“No final veio gravar um vídeo comigo e eu a tratei bem e tô sendo xingada, Han? Entendi nada”, Lexa concluiu o desabafo. Nos comentários, vários seguidores apoiaram a decisão da cantora: “Tantos artistas tem sósia, por que a Marília não pode, né? A moça só está fazendo o trabalho dela!”, defendeu uma admiradora. “O povo xinga por qualquer coisa”, disse outra.

O povo me xingando pq eu tratei a cover da Marília com carinho e respeito, oq as pessoas queriam que eu fizesse? Ela participou do mesmo programa de Tv que eu tinha cantado e no final veio gravar um vídeo comigo e eu a tratei bem e tô sendo xingada, Han? Tendi nada — Lexa (@LexaOficial) August 2, 2023

Essa não foi a única vez que uma sósia de Marília Mendonça gerou controvérsia nas redes sociais. Recentemente, a artista Juliana Cavalheiro foi alvo de críticas após protagonizar um encontro com a mãe e com o filho da cantora, Dona Ruth e o pequeno Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.

