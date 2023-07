Após ataques, sósia se pronuncia sobre encontro com mãe de Marília Mendonça

Juliana Cavalheiro desabafou sobre a repercussão de seu encontro com dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça

Juliana Cavalheiro, sósia de Marília Mendonça (1995 - 2021), fez um desabafo após receber diversos ataques por aparecer ao lado da mãe da eterna Rainha da Sofrência, dona Ruth Moreira, e de Léo, filho da cantora com Murilo Huff.

Ao programa Fofocalizando, do SBT, a jovem deu detalhes sobre o encontro, que aconteceu no último sábado, 22, em um evento esportivo na Arena Todos os Cantos, em Goiânia. "A dona Ruth chegou com a família. Como ela já me conhecia, ela olhou e sorriu", começou.

"Ela se aproximou, e eu fui ao encontro da família dela. Infelizmente, existem pessoas más que pegaram um trecho do Léo com aquela carinha [fechada], não pegaram a parte que ele estava sorridente, brincando", explicou.

Em seguida, Juliana ressaltou que em nenhum momento teve a intenção de desrespeitar a imagem de Marília Mendonça, além disso, deixou claro que não quer ser vista como uma 'cópia' da sertaneja, que faleceu vítima de um acidente aéreo. "Não pretendo ser cover da Marília, pretendo fazer minha carreira artística. Quero pedir perdão para vocês que pensaram isso sobre mim", completou.

Dona Ruth também se manifestou em suas redes sociais sobre o vídeo do encontro que viralizou na internet. Exibindo um clique inédito da herdeira, ela desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", rebateu os ataques.

Confira:

#Exclusivo!



Sósia de Marília Mendonça se pronuncia após receber críticas na Internet por encontro polêmico com Dona Ruth e Léo, filho da eterna rainha da sofrência.#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/2YMPwGrn24 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 24, 2023

Sonia Abrão critica atitude de mãe de Marília Mendonça

A apresentadora Sonia Abrão fez críticas contra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. É que no final de semana, ela colocou o pequeno Léo cara a cara com uma sósia da mãe. A atitude dividiu opiniões nas redes sociais.

"Por que ela permitiu que essa moça se aproximasse? Porque é óbvio que alguma coisa ia causar. Quem deveria ter tirado o neto dessa situação foi ela. Ela permitiu, entrou com uma brincadeira e abriu a espaço pra isso. Na minha visão de mãe, eu não permitira. E a leitura do que aconteceu é muito clara", disse a apresentadora no A Tarde é Sua exibido nesta segunda-feira, 24.