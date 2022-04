Lexa anuncia turnê nos Estados Unidos a partir deste final de semana e agradece seus fãs

Lexa irá passar por várias cidades dos Estados Unidos a partir do dia 1 de abril

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 20h39

Nesta quinta-feira, 31, Lexa (27) anunciou em seu Instagram que fará uma turnê nos Estados Unidos!

A cantora fará sete shows em diversas cidades americanas começando neste dia 1 de abril. A primeira performance será na cidade de Boston.

Na legenda do anúncio, a esposa do MC Guimê (29) escreveu: "Alô EUA! Meu baile tá chegando aí! Vai ser maravilhoso".

Os fãs de Lexa adoraram a notícia da turnê! "Voa alto mulher, tu merece", comentou um seguidor. E outro fã escreveu: "A carreira internacional veio".

A dona do hit Provocar ainda postou uma foto no avião ao caminho dos Estados Unidos, e na legenda agradeu os fãs por possibilitarem esta conquista. "Sou muito grata aos meus fãs que fazem tudo isso acontecer! Sinto-me abençoada de levar meu trabalho para vários lugares e com o fruto disso proporcionar o melhor para os meus".

Nos comentários, o marido de Lexa desejou boa viagem para a amada. "Linda. Deus te abençoe. Bons shows", escreveu MC Guimê.

E os seguidores de Lexa também desejaram o melhor para artista nesta nova etapa de sua carreira. "Boa viagem, sua maravilhosa! Você merece demais isso!", comentou um fã. E outra seguidora escreveu: "Sucesso e boa viagem".

Confira aqui os posts de Lexa!

