Leonardo posta foto com Gusttavo Lima após treino: “Nem só de cachaça vive o homem”

Cantor Leonardo brinca que sua semana começou de uma forma diferente desta vez

Nesta segunda-feira, 12, o cantor sertanejo Leonardo (59) aproveitou suas redes sociais para mostrar como começou sua semana de forma diferente. No clique, ele mostrou um pós-jogo que teve com Gusttavo Lima e mais dois amigos.

Na legenda, Leonardo aproveitou para brincar: “Nem só de cachaça vive o homem! A semana começou diferente.”

A sessão de comentários foi à loucura com a dupla de cantores após uma partidinha de futevôlei. A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, aproveitou para brincar com a situação: “Mamãe, esse pé está inchado? Eita”, disse ela. “Dupla de peso”, comentou um fã.

Veja a publicação de Leonardo com Gusttavo Lima:

Esposa de Leonardo brinca em foto com ele

A empresária Poliana Rocha, casada com o cantor sertanejo Leonardo, pai de Zé Felipe e João Guilherme, compartilhou um clique romântico com o maridão artista. Ela publicou uma foto dos dois dando um beijinho enquanto estavam arrumados para um evento.

Na foto, ela apareceu deslumbrante com um vestido branco e Leonardo com um terno escuro. Mas, um detalhe na publicação chamou a atenção dos seguidores e fãs do casal. Leonardo ficou de olho aberto ao beijar a amada e ela brincou com isso na legenda. “Irradiando luz... Será que ele ficou com um ciuminho?”, perguntou a empresária.

