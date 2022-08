Esposa de Leonardo brinca sobre foto com ele: 'Ciuminho?'

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha dá beijinho no marido em nova foto e brinca com a reação dele

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 17h18

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha compartilhou um momento romântico com o marido nesta semana. Ela exibiu uma foto dos dois dando um beijinho enquanto estavam arrumados para um evento.

Na imagem, ela apareceu deslumbrante com um vestido branco e o amado com um terno escuro. Porém, um detalhe na imagem chamou a atenção. Leonardo ficou de olho aberto ao beijar a amada e ela brincou com isso na legenda da foto.

“Irradiando luz... Será que ele ficou com um ciuminho?”, questionou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha relembra quando Zé Felipe saiu de casa

Há poucos dias, Poliana Rocha contou qual foi a reação de Leonardo ao ver o filho Zé Felipe sair de casa para se casar com Virginia Fonseca.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

