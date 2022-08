Esposa de Leonardo diz: 'Léo chorava quase toda noite'

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surpreende ao relembrar a reação do marido após Zé Felipe sair de casa

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 19h19

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, surpreendeu os internautas ao contar qual foi a reação do seu marido após o filho Zé Felipe sair de casa. Ela aproveitou um tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs nas redes sociais e um seguidor quis saber como eles reagiram após Zé Felipe se casar com Virginia Fonseca e mudar de casa.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

Poliana Rocha é questionada se já traiu o marido

Casada com o cantor Leonardo, Poliana Rocha foi surpreendida com uma pergunta de um fã sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Sem nada para esconder, ela respondeu ao ser questionada se já traiu o marido.

Na pergunta, um fã escreveu: “Poli, já traiu o Léo?”. E ela respondeu: “Não”, de forma bem direta. Além disso, ela contou que não se envolveu com outras pessoas enquanto estava separada do cantor no passado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!