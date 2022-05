Larissa Manoela mostra a capa de 'A Milhão' e anuncia a data de lançamento do álbum

Prestes a lançar novo álbum, Larissa Manoela mostra a capa do projeto e conquista a web

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 13h58

O próximo passo da carreira de Larissa Manoela (21) está cada vez mais perto.

Mais especificamente, a nova etapa vai chegar no dia 20 de maio com o lançamento do álbum A Milhão.

Nesta segunda-feira, 16, a atriz e cantora usou seu Instagram para mostrar a capa do novo projeto e anunciar a data.

“Sem mais delongas. Dia 20/05 - A Milhão. Meu novo álbum”, escreveu apenas na legenda.

É claro que os internautas se animaram muito com a postagem. “A capa de milhões”, “amo tanto”, “tô muito ansiosa”, “já é sucesso”, “só vem, lindona”, “orgulho” e “queremos show” foram alguns dos comentários.

Vale ressaltar que, além do mundo da música, Lari também está com tudo nas telinhas. Ela está vivendo a personagem Isadora na novela Além da Ilusão e fazendo diversos filmes pela Netflix.

Confira a capa de A Milhão, novo álbum de Larissa Manoela que será lançado no dia 20 de maio: