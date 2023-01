Música de Lady Gaga volta ao Billboard Hot 100 após viralizar na trend de Wandinha

A música "Bloody Mary", de Lady Gaga, atingiu seu maior pico na Billboard Hot 100, após viralizar na trend de dança da série 'Wandinha'

Lady Gaga é uma das artistas mais icônicas quando se trata do pop, ela nunca sai de moda. Mas desta vez, uma de suas músicas voltou com tudo mesmo! Após 11 anos desde o lançamento da música hit "Bloody Mary", a faixa voltou aos Billboard Hot 100, ocupando a posição 62, e tudo isso devido a Wandinha, a série fenômeno da Netflix!

Dança da Wandinha?

Tudo começou por causa da coreografia incrível que Jenna Ortega, a atriz intérprete de Wandinha, criou para a série ao som de “Goo Goo Muck”, do The Cramps. Porém, após o lançamento da série da personagem da Família Adams viralizar, os fãs adicionaram a música de Lady Gaga à dança, se tornando uma trend nas redes sociais, principalmente no TikTok, aplicativo popular nos vídeos de danças. No Spotify, desde a estreia da série, “Bloody Mary” de Gaga teve um aumento de 1.800%.

A trend ganhou uma proporção tão grande que alcançou o mundo todo, no áudio, pode-se conferir animais dançando a coreografia, crianças e até famosos.

Após pedidos dos fãs e o estrondoso sucesso da série, a Netflix confirmou a continuação de Wandinha, dirigida por Tim Burton. Jenna Ortega continuará em seu papel de protagonista. Somente nos primeiros 28 dias, a série teve mais de um bilhão de horas assistidas!