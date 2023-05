L7nonn grava com rapper britânico, Central Cee, no Rio de Janeiro

Rapper brasileiro L7nnon curte noite no Rio de Janeiro ao lado de Central Cee

Nesta sexta-feira, 19, o rapper brasileiro L7nnon (29) usou suas redes sociais para mostrar que está fazendo uma parceria gringa! O músico surgiu ao lado do rapper britânico Central Cee (24), curtindo a noite da cidade do Rio de Janeiro, aproveitando para gravar um clipe de uma música que irão lançar juntos.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, L7 mostrou o rapper britânico, famoso por sucessos como Doja, One Up e Let Go, no banco de trás do carro, enquanto dirigia pelas ruas cariocas. No vídeo, o cantor mostra o artista aproveitando o passeio enquanto escutam a música deles no rádio, dando uma prévia do que está por vir.

L7NNON acaba de explanar feat com Central cee pic.twitter.com/orRhAZ3pDA — TrapRjVibe (@traprjvibe) May 19, 2023

“Obrigado”, escreveu Central Cee, em seu perfil oficial no Instagram, compartilhando alguns cliques de seus dias no Rio de Janeiro. Muitos internautas e rappers brasileiros celebraram a passagem do músico pelo país tupiniquim. Até mesmo o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinícius Júnior fez questão de comentar alguns emojis na postagem.

