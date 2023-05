Cantor L7nnon manda indireta após ser apontado como affair de Bruna Marquezine

L7nnon fez comentário sobre boatos após colunista dizer que ele e Bruna Marquezine vivem romance

Após um colunista afirmar que a atriz Bruna Marquezine e o cantor L7nnon estão tendo um affair há mais de um ano, ele escreveu uma indireta nos stories que mais parece uma direta, mesmo.

Isso porque o jornalista Lucas Pasin, do site Splash, afirmou que ela estaria vivendo um romance discreto com o rapper. Ele ainda afirmou que os dois se beijaram há um ano e com o passar do tempo o relacionamento tem ficado mais sério, com os dois conversando com mais frequência.

A equipe do cantor já havia negado o envolvimento dos dois, enquanto a da atriz afirmou que não fala da vida pessoal dela. Após sair a notícia, no entanto, o cantor falou sobre boatos em seu Instagram.

Em uma tela preta, o artista ironizou: "Daqui a pouco vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber. Já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade".

Enquanto isso, as últimas postagens da estrela de 'Besouro Azul', da DC, foram stories despreocupados, curtindo o show da cantora Marina Sena e depois comendo um belo pastel com caldo de cana.

Veja declaração: