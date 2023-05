Bruna Marquezine vive affair 'secreto' com rapper. Saiba quem é!

Novo romance?! Bruna Marquezine estaria vivendo affair com rapper famoso e colunista revela quem é

A atriz Bruna Marquezine (27) pode ter encontrado um novo amor! Ela estaria vivendo um novo affair secreto com um rapper famoso.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, a atriz está envolvida em um romance com o rapper L7nnon (29). Os dois ficaram pela primeira vez há cerca de um ano, e o relacionamento tem fica mais sério com o passar do tempo. O colunista informou que eles estão se falando com mais frequência nos últimos tempos.

Porém, os dois mantém o affair longe dos holofotes e de forma bem discreta. A equipe de Bruna Marquezine informou que não comenta sobre a vida pessoal dela. E a equipe de L7nnon negou o envolvimento amoroso.

A atriz mantém a sua vida amorosa de forma discreta e não costuma aparecer acompanhada. Em 2022, ela foi alvo de rumores de que estaria ficando com o ator Xolo Maridueña (21), com quem atuou no filme Besouro Azul. Porém, os dois nunca se pronunciaram sobre o assunto. Ele veio passar uma temporada no Brasil após o fim das filmangens e acompanhou a atriz em alguns eventos.

Bruna Marquezine usa look ousado

A atriz Bruna Marquezine (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu novo look. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um vestido nada básico e esbanjou sensualidade ao ostentar suas curvas impecáveis.

A estrela apostou em um vestido preto justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos, que deixaram em evidência o decote invertido dela e também a região do quadril. O look é da grife italiana Andrea Adama e custa cerca de R$ 5.075. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa da grife Benedetta Bruziches, que é avaliada em R$ 8.519.