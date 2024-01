KLB volta aos palcos em fase intimista e justifica afastamento: 'Coisas sérias'

Em entrevista à CARAS Brasil, KLB fala sobre nova etapa da banda e reflete sobre trajetória

O grupo KLB volta aos palcos em fase intimista com show em formato unplugged, que acontece nesta sexta-feira, 12, sábado, 13, e domingo, 14. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico Kiko falou sobre a nova etapa da banda, refletiu sobre trajetória e justificou afastamento: "Coisas sérias".

"O KLB começou grande demais, no bom sentido. Foi tudo maravilhoso e planejado, não por nós - que éramos muito jovens na época - mas pelo cara mais experiente no show business que eu já conheci e que, por sorte, podia chamá-lo de pai [Franco Scornavacca]. Mas, como tudo na vida, essas fases ou acontecimentos dos entornos acabam trazendo novos desafios", compartilhou o músico do KLB , que apresentou o primeiro show com a banda em 2000, ao lado dos irmãosLeandro e Bruno.

"Em determinado momento, em que estava acontecendo um monte de coisas sérias e fortes na nossa vida pessoal e no auge da nossa carreira, a gente achou que era necessário ou, de algum forma, induzidos para essa diminuição dos shows, o que nos levou a ficarmos afastados dos palcos por alguns bons anos", acrescentou Kiko sobre o afastamento do grupo durante sete anos.

A banda planejava um retorno aos palcos em 2020, mas, com a chegada da pandemia, os irmãos só realizaram a turnê 20 +2 Experience em 2022. Em 2024, o KLB mira em novidades para os fãs e promete fase intimista recheada de supresas.

