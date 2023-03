Bruno, do KLB, será pai pela segunda vez e conta o sexo e o nome do bebê

Bruno Scorn, do KLB, mostra como foi chá revelação durante a segunda gravidez da esposa, Maria Luiza, e conta qual o nome da nova criança da família

O cantor e produtor musical Bruno Scorn, do KLB, será papai pela segunda vez! Neste domingo, 5, ele contou que a esposa, Maria Luiza, está grávida novamente e eles já fizeram o chá revelação para descobrir o sexo do novo herdeiro.

Nas redes sociais, os dois mostraram o vídeo de quando estouraram uma bexiga para a revelação do sexo da criança e descobriram que serão pais de uma menina! Pais de um menino, Ravi, de um ano, eles decidiram que a filha vai se chamar Ayla.

Na legenda, Bruno se derreteu ao escrever uma mensagem para a filha. "Ayla, um nome muito esperado! Filha, no segundo em que esse balão estourou, nosso mundo mudou mais uma vez… será um casal, Ravi e Ayla, nosso mundo azul e rosa. Uma felicidade que não cabe dentro do peito… Você está vindo pra ser muito amada, pra nós ensinar mais ainda, e pra ser a maior companhia do seu irmão. Já somos os pais mais felizes desse mundo", disse ele.

E completou: "Obrigado @maluscornavacca por ser essa mulher incrível e essa mãe exemplar. Eu te amo muito. Obrigado meu Deus!!!!! Já vou treinar fazer tranças e prender laços no cabelo. Ravi significa luz do sol, e agora Ayla que significa luz da lua. Te amo Aylinha do papai, da mamãe e do Ravizinho.

Vem minha princesa. Sou pai de menina também".