Filho de Bruno, do KLB, exibe sorrisão em fotos com o pai

Bruno, do KLB, explode o fofurômetro ao mostrar o seu filho dando um sorrisão durante passeio em família

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 16h00

O cantor Bruno Scorn, do grupo KLB, agitou as redes sociais nesta terça-feira, 20, ao mostrar novas fotos com seu filho, Ravi, fruto do casamento com Maria Luiza Prange. Desta vez, o bebê apareceu exibindo um sorrisão enquanto curtia um passeio com o papai coruja.

Nas fotos, Bruno apareceu carregando o bebê em um 'canguru' e o menino deu gargalhadas e agitou os bracinhos enquanto se divertia. “Carrossel da alegria com o amor da minha vida!”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs do artista se derreteram com a fofura do bebê. “Que coisa mais linda”, disse um seguidor. “Só vejo amor nesses registros”, afirmou outro. “Explosão de fofura”, disse mais um.

Veja as fotos de Bruno, do KLB, com seu filho, Ravi: