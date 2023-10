Kevin O Chris comemora indicação para prêmio internacional: 'Grande realização'

Nesta terça–feira, 03, o funkeiro Kevin O Chris recebeu a indicação para a categoria de Melhor Artista Brasileiro em prêmio internacional

Kevin O Chris tem muitos motivos para comemorar! Além de ser um dos maiores hitmakers do país, o cantor foi indicado ao MTV EMA 2023 nesta terça-feira, 03. O evento une diversas estrelas da música e está marcado para acontecer no dia 5 de novembro, em Paris, na França.

Representando o funk brasileiro, o cantor e compositor está concorrendo na categoria de Melhor Artista Brasileiro, ao lado de grandes nomes como Anitta, Luísa Sonza, Anavitória, Kevin O Chris, Manu Gavassi e Matuê.

Sua indicação ao MTV EMA faz parte do crescente reconhecimento global do funk pelo mundo todo, que vem da cultura das comunidades do Rio de Janeiro e agora conquista fãs ao redor do globo. Para Kevin a indicação não é apenas uma celebração de seu talento, mas também um marco na história do funk brasileiro:

“Estou honrado por fazer parte desse movimento e quebrar barreiras com minha música. Isso mostra que nossa cultura de favela está sendo reconhecida lá fora. Vou continuar trabalhando duro para levar o nosso funk ainda mais longe, esquece!”, declarou.

O artista demonstrou sua felicidade com a indicação, destacando a importância do funk como um fenômeno cultural além de fronteiras: "É uma grande realização ver que o funk está ultrapassando barreiras e se destacando em premiações internacionais tão importantes. Isso mostra que nossa música tem o poder de unir pessoas em todo o mundo", afirmou o funkeiro

Kevin o Chris confessa que enfrentou barreira antes de estourar na música

Em entrevista exclusiva à CARAS, Kevin o Chris relembrou como conquistou o seu espaço no meio musical e se tornou um fenômeno no funk carioca. Sua paixão pelo gênero surgiu durante a adolescência, graças a um amigo que lhe apresentou alguns singles.

"Eu escutei funk pela primeira vez através de um amigo. Ele colocou umas músicas do MC Selminho, ele é um produtor lá do Rio. Eu escutei as batidas e fiquei me questionando como os caras conseguiam juntar uma música na outra, fiquei com esse mistério na minha cabeça", contou ele.