Karin Hils surge aos prantos nas redes sociais e explica o que aconteceu

Ex-Rouge Karin Hils cai no choro ao perceber que perdeu itens com valor emocional e desabafa: 'Eu guardava'

A cantora e atriz Karin Hils, que é ex-integrante do grupo Rouge, comoveu seus fãs ao mostrar que ficou triste aover que perdeu cinco bonecas que representavam as cantoras do Rouge. Ela disse que guardava as bonecas, mas elas foram parar com a filha de um amigo. Com isso, ela não quer tirar as bonecas de uma criança e chorou com a situação.

"Eu guardava, mas eu queria as minhas bonecas de volta. Ele me mandou a foto das bonecas montadas num cantinho, brincando com a filha. É claro que eu não vou agora tirar a boneca das meninas", disse ela aos prantos.

Nos comentários, os fãs e amigos reagiram ao vídeo do desabafo dela. Astrid Fontenelle comentou: “Menina! Vende no Mercado Livre. Bora comprar e trocar com a criança”. Cacau Protásio escreveu: “Devolve para ela!”. Negra Li escreveu: “Amiga, você vai ficar chateada se eu te falar eu ri?”. Linn da Quebrada declarou: “Estou rindo, mas com muito carinho, juro”. Fred Nicácio brincou: “Nega! Eu estou rindo com respeito”.

Karin Hils reagiu ao ver a final do BBB

Na grande final do BBB 23, Karin Hils, amiga e parceria do Rouge da cantora Aline Wirley, abriu uma live nas redes sociais para acompanhar a final do Big Brother Brasil 23. Ela se emocionou muito com o discurso final de Tadeu Schmidt, porém, foi surpreendida com o anúncio da campeã da edição.

Karin estava certa de que as palavras do apresentador eram para Aline. Contudo, a vitória foi da médica Amanda Meirelles (32), com 68,9% dos votos do público. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e divertiu os internautas.

No registro, Karin não escondeu a decepção ao perceber que Schmidt se referia a Amanda: "O discurso parecia que era da Aline", lamentou ela. "Não aguento. Meu coração, sério... Ai, estou passando mal, sério. Meu Deus, minha perna, não pode fazer isso. Sério, não entendi nada. Eu vou desligar. Eu estou passando mal", disse ainda.

Logo depois, Karin Hils falou da trajetória da amiga na competição. "Não sei quando vou ver a amiga. Só se ela vier pra São Paulo. Mas teve uma trajetória linda. Eu vejo a Aline assim, em resumo, em uma guerra. Todos somos vencedores. Todos somos vencedores, porque estamos todos do mesmo lado: quem acolhe pessoas, quem cuida das pessoas, quem está pronto pra ouvir, quem abraça, quem olha pras pessoas, os cuidadores de quem está na linha de frente da guerra são tão guerreiros quanto", refletiu.