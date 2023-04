Reação de ex-Rouge com discurso final do BBB 23 viraliza e diverte a web

Karin Hils, ex-integrante do Rouge e amiga de Aline Wirley, chora muito ao ver que a cantora não venceu o BBB 23 e vídeo viraliza

Na noite de terça-feira, 15, Karin Hils (44), amiga e parceria do Rouge da cantora Aline Wirley (41), abriu uma live nas redes sociais para acompanhar a final do Big Brother Brasil 23. Ela se emocionou muito com o discurso final de Tadeu Schmidt (48), porém, foi surpreendida com o anúncio da campeã da edição.

Karin estava certa de que as palavras do apresentador eram para Aline. Contudo, a vitória foi da médica Amanda Meirelles (32), com 68,9% dos votos do público. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e divertiu os internautas.

No registro, Karin não escondeu a decepção ao perceber que Schmidt se referia a Amanda: "O discurso parecia que era da Aline", lamentou ela.

"Não aguento. Meu coração, sério... Ai, estou passando mal, sério. Meu Deus, minha perna, não pode fazer isso. Sério, não entendi nada. Eu vou desligar. Eu estou passando mal", disse ainda.

A reação da cantora arrancou risadas dos seguidores. "Nos proporcionou o melhor meme da temporada", "Eu to passando mal com a Karin", "Desculpe, mas eu ri... tadinha", "Oh Karin, Aline merecia muito também, mas todo mundo sabia já que não era pra ela... mas foi divertido".

Logo depois, Karin Hils falou da trajetória da amiga na competição. "Não sei quando vou ver a amiga. Só se ela vier pra São Paulo. Mas teve uma trajetória linda. Eu vejo a Aline assim, em resumo, em uma guerra. Todos somos vencedores. Todos somos vencedores, porque estamos todos do mesmo lado: quem acolhe pessoas, quem cuida das pessoas, quem está pronto pra ouvir, quem abraça, quem olha pras pessoas, os cuidadores de quem está na linha de frente da guerra são tão guerreiros quanto", refletiu.

Confira:

A Karin do Rouge achando que o discurso de campeã era pra Aline... socorro!! A cara dela mudando quando viu que era a Amanda #BBB23pic.twitter.com/FSqridKdXH — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023

BBB 23: Amanda revela o que vai fazer com o prêmio

Após a vitória, a médica Amanda participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim e revelou o que vai fazer com o maior prêmio da história do programa. Ela faturou R$ 2.880.000, além de um carro 0km e os outros prêmios que ganhou no programa.

"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", disse.

Na temporada, Amanda foi vista como planta por muitos participantes. Ao ver que recebeu 168 plantas ao longo do reality no Queridômetro, a sister brincou: "Planta fica milionária? Planta ganha esse programa?".