Kanye West diz ter perdido o equivalente a R$10 bilhões em um dia

Após onda de cancelamento graças à suas falas antissemitas, rapper Kanye West reclama de empresário que incentivou sua queda

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 15h52

Nesta quinta-feira, 27, o rapper Kanye West (45) voltou ao Instagram, após ter sido banido da rede social de fotos e vídeos, além de sair forçadamente do Twitter. No aplicativo, ele disse que perdeu o equivalente a R$10 bilhões em apenas um dia.

Kanye West vem sofrendo uma série de boicotes, tanto de seus fãs, quanto das marcas e empresas das quais fazia parte ou tinha parceria, após dizer em postagens e entrevistas teorias da conspiração contra judeus. Na publicação nova de seu Instagram, ele aproveitou para mandar um recado para o empresário que começou com o boicote do artista.

“Ari Emanuel. Perdi dois bilhões de dólares [cerca de R$10 bilhões] em um dia e ainda estou vivo. Este é um discurso de amor, ainda amo você, Deus ainda ama você. O dinheiro não é quem eu sou, as pessoas são quem eu sou”, escreveu Kanye West em sua publicação.

Ari Emanuel é o presidente da Endeavor, que agiu para começar o boicote em massa contra o rapper. “Aqueles que continuam fazendo negócio com West estão dando audiência ao seu ódio equivocado. Não deve existir tolerância em lugar algum para o antissemitismo de West”, disse o empresário.

Kanye perdeu diversos contratos devido à suas falas antissemitas. Balenciaga, GAP e Adidas são apenas algumas das empresas que quiseram distância do rapper, alegando que em nenhum momento do futuro farão novas parcerias com o artista contraditório.

Veja a publicação de Kanye West falando sobre Ari Emanuel após voltar ao Instagram:

Kanye West perde fortuna bilionária com fim de contrato

Graças ao seu rompimento com a Adidas, o rapper Kanye West perdeu seu status de bilionário. "Não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye [apelido de Kanye] foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, disse a marca alemã.

A Forbes confirmou que a fortuna de U$1,3 bilhões de Kanye contava seu dinheiro líquido, imóveis, músicas e 5% da marca de cosméticos de Kim Kardashian. Mesmo não tendo sido informado o quanto o cantor perdeu com o fim do contrato, a Adidas informou que neste quarto trimestre a empresa perdeu quase $250 milhões de euros de lucros líquidos ao tirar Kanye e sua coleção do catálogo.

"A Adidas é a única proprietária de todos os direitos de design de produtos existentes, bem como cores anteriores e novas sob a parceria. Mais informações serão fornecidas como parte do próximo anúncio de ganhos do terceiro trimestre da empresa em 9 de novembro de 2022", disse a marca em comunicado oficial.