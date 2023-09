Junior Lima faz rara aparição com a esposa em noitada

Pai de duas crianças, Junior Lima aproveita noite livre para curtir evento com a esposa, Monica Benini

O cantor e músico Junior Lima aproveitou a noite de sábado, 9, na companhia de sua esposa, a influencer Monica Benini. Os dois deixaram os filhos em casa e foram se divertir em um festival de música na cidade de São Paulo.

O casal foi flagrado pelos paparazzi na chegada do evento e trocaram um beijo apaixonado na frente das câmeras. Para a ocasião, o casal optou por looks na cor preta. Monica apareceu com um vestido com transparência e body por baixo. Por sua vez, Junior investiu em camiseta e calça preta e uma jaqueta com toque de dourado para completar o visual.

Vale lembrar que os dois estão casados há quase 9 anos. No aniversário de 8 anos de união, em outubro de 2022, eles trocaram declarações de amor nas redes sociais. "8 anos das promessas que saíram do fundo do meu coração. Na alegria, na tristeza ou qualquer outra situação! Te amo profundamente @monicabenini. Que sejamos sempre muito parceiros e inteiros! Vamos nessa, que isso é só o começo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Antes disso, ela escreveu: "8 anos de um dos dias mais felizes da nossa vida. E parece que foi ontem… lembro de cada sensação, do frio na barriga, da alegria que nos deixou com sorrisos largos. E lembro que acabei meus votos te falando que eu escolhia casar com você todos os dias. 8 anos se passaram e eu continuo escolhendo nós".

Os dois são pais de duas crianças, Otto e Lara.

Junior Lima faz nova tatuagem

O cantor e músico Junior Lima encantou seus fãs ao mostrar que fez novas tatuagens. Ele decidiu homenagear a sua filha caçula, Lara, fruto do casamento com Monica Benini, e também a sua paixão pela música.

Nesta terça-feira, 4, a tatuadora dele, Sabrina Conde, abriu um álbum de fotos com as novas tattoos do cliente famoso. Junior escreveu o nome da filha em sua mão, logo acima do local onde escreveu o nome do filho mais velho, Otto. Além disso, ele fez tatuagens com desenhos de baquetas de bateria e uma palheta.

Discreto com a vida pessoal, Junior Lima evita mostrar os filhos nas redes sociais. Ele apareceu com as crianças em poucos registros na web desde que eles nasceram.