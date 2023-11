Junior e Fernanda Paes Leme revelam que já trocaram beijos

Em momento de descontração no podcast Quem Pode, Pod, Junior e Fernanda Paes Leme relembram affair na adolescência

O cantor e músico Junior surpreendeu ao relembrar que já ficou com a apresentadora Fernanda Paes Leme. A revelação foi feita durante uma entrevista no podcast Quem Pode, Pod. Em um momento de descontração, eles contaram que já trocaram beijos na época da gravação do seriado Sandy e Junior, que foi exibido entre 1999 e 2002.

O assunto surgiu quando Giovanna Ewbank perguntou o que Junior conseguiu fazer após o fim da dupla com Sandy e que não conseguia antes. E Fernanda respondeu por ele: “Pegar gente, né?”, disse ela, relembrando que ele teve vários affairs durante o início da vida adulta. Então, Ewbank aproveitou para lembrar que os dois já ficaram.

Sem graça, Junior tentou disfarçar e Fernanda completou: “Todo mundo dava uns beijinhos na série”. Apesar de tentar fugir do assunto, ele confirmou que os dois já viveram um affair. “Naquela época, a gente era muito adolescente. A gente deu uns beijinhos”, comentou.

Então, Fernanda contou que existia um clima de pegação nos bastidores do seriado. “A gente era uma turma, adolescentes. Então tudo que fiz pela primeira vez na vida, de certo, de errado, foi com aquela galera. A gente passava mais tempo entre a gente. E era assim, ficava com um em um dia, no outro dia já estava com o outro. Eu ficava com o Paulinho, depois ele namorou com a Sandy. Era um grande surto, adolescência”, explicou.

Junior fala sobre a separação de Sandy e Lucas Lima

O cantor e músico Junior comentou sobre a notícia da separação de Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o fim do casamento de 15 anos em setembro deste ano. A notícia teve uma grande repercussão, já que eles estavam juntos há 24 anos e são pais de um menino, Theo, de 9 anos. Agora, Junior relembrou como foi informação sobre a decisão do ex-casal antes que tudo se tornasse público.

“Ah, também foi surpreendente. Mas eu não recebi [a notícia], obviamente, pela imprensa, né? Então, a gente conversou, os dois conversaram comigo. [Eles falaram] ‘Olha, a gente tem uma coisa para te contar’”, relembrou ele em entrevista ao site Hugo Gloss.

Junior ainda contou que eles tiveram maturidade para enfrentar o fim do casamento. “Existe uma maturidade tão grande, que eu admirei muito assim, a abordagem deles para isso. Que é uma coisa que pode acontecer com todo mundo e é normal. E eles viveram um relacionamento de tanto tempo, tão longo. Quando eles começaram, eles eram pessoas completamente diferentes. Nós somos tantas versões de nós mesmos ao longo da vida. Então eu já vi vários versões do casal, e aí acho que agora é uma nova”, comentou.

Por fim, o artista disse que o ex-casal mantêm uma boa relação de convivência. “A relação deles continua existindo. Eles são super amorosos, dá para ver isso transparecendo até na mídia. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro. A relação realmente se transformou. De cara me surpreendeu, mas eu super entendi também e dei força. Continuo dando para que eles sejam muito felizes”, contou.