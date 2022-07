JP Mota, estrela das redes sociais lança primeiro projeto musical, 'Nada a Ver Comigo'; confira

Influenciador digital e cantor, JP Mota lançou o projeto musical 'Nada a Ver Comigo' nesta sexta-feira, 15

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 13h56

Nesta sexta-feira, 15, o influenciador digital, e agora cantor, JP Mota (18) fez sua estreia no mundo da música com o lançamento do single Nada a Ver Comigo, uma parceria com o cantor Belato.

Aos 18 anos, JP Mota acumula quase 4 milhões de seguidores só no Instagram, e agora, busca um espaço com a carreira musical.

Com sua primeira canção, JP revela que encara o lançamento como um desafio: "É um desafio, mesmo sendo um sonho de criança, ao mesmo tempo é uma das minhas maiores inseguranças. Preciso fazer aula de canto pra cada vez evoluir mais e me sentir confortável e em breve fazer show. É um mega desafio, mas fico muito feliz de quebrar essa barreira e criando coragem, lançando meu primeiro som", declara.

JP Mota também assume a composição da música ao lado de Belato, cantor que uniu seu talento a JP. Segundo ele, escrever é uma forma de expressar algo que ele já viveu anteriormente: "Qualquer música que eu for compor, que tiver um dedo meu na composição. Podem ter certeza que é uma situação que já aconteceu comigo", declarou Mota.

Confira o clipe da música de JP Mota: