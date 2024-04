Jojo Todynho ajuda a pagar tratamento da filha de MC Marcinho

A cantora Jojo Todynho ajudou financeiramente a família do funkeiro MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023

A cantora Jojo Todynho ajudou financeiramente a família do funkeiro MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023. De acordo com a ex-mulher dele, Kelly, a cantora contribuiu com a arrecadação da família para o tratamento da filha dele, Marcelly, que precisou ir para uma clínica de reabilitação.

Nas redes sociais, Kelly agradeceu pelo apoio de Jojo. "A Jojo, grande amiga da família, ajudou a custear todo o tratamento da Marcelly. Eu vou suspender já a vaquinha, porque era o nosso único objetivo. Quero agradecer a todos, podem parar de marcar as pessoas [nos comentários]", disse ela, e completou: "Amanhã de manhã a gente já vai estar levando a Marcelly, porque a gente precisa juntar todo o material que ela vai precisar, as roupas, as coisas... Eu quero muito agradecer a Deus pela vida da Jojo e pela vida de vocês, que começaram a marcar as pessoas".

Na sequência, ela fez um agradecimento. "Agradecer imensamente a Jojo pelo coração que ela tem, por ser quem ela é, independente... Ela já fez muito pela minha família, ela já fez muito pela minha filha. Não é uma pessoa que está chegando agora, se aproveitando da situação. Ela sempre esteve com a gente desde a época do Márcio, perguntando se a gente estava precisando de ajuda, de alimentação, de dinheiro", contou.

As cinzas do corpo de MC Marcinho

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, surgiu emocionado em suas redes sociais para fazer sua último despedida ao cantor há alguns meses. O funkeiro morreu em agosto de 2023, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, enquanto esperava por um transplante de coração.

Acompanhado de sua irmã Gisa Garcia, Mauro viajou até Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, para jogar as cinzas de Marcinho no mar. Os dois não conseguiram conter a emoção ao falar do príncipe do funk, famoso pelo hit Glamurosa, de 2001.

Com as cinzas do irmão em mãos, Mauro relembrou alguns momentos da vida de Marcinho. "Gente, estamos aqui em Cabo Frio, lugar que meu irmão mais amava. Quando ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Eu acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio."

Com a voz embargada, ele finalizou seu discurso. "É a nossa despedida. Mais uma. Deus abençoe ele e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse Mauro antes de despejar as cinzas no mar.

Na legenda da publicação, o irmão declarou: "Te amaremos eternamente". Os fãs de MC Marcinho consolaram a família e mandaram mensagens de força para Mauro. "Meu amigo desejo muita força para todos vocês", disse um. "Força para todos vocês! Amo muito essa família", desejou outro. "Meu coração tá doendo, que tristeza enorme", declarou mais um.

O vídeo ainda contou com homenagens de outros funkeiros, que dividiram a cena do gênero com MC Marcinho. "Que Deus te abrace bem forte meu irmão, e toda a família. Amamos vocês", escreveu MC Bob Rum."Jamais será esquecido", disse MC Koringa.