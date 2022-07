João Gomes fala sobre a amizade com Maisa após os fãs 'shipparem' os dois

João Gomes conta que Maisa pediu para ele 'dar uma maneirada' após as brincadeiras de ser 'shippado' com ela

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 15h26

O cantor João Gomes revelou como é a sua relação de amizade com a atriz e apresentadora Maisa Silva. Há pouco tempo, os dois chegaram a ser 'shippados' pelos fãs nas redes sociais após o rapaz brincar de usar camiseta com o rosto dela. Na época surgiram rumores sobre eles, mas o artista afirma que tudo é só amizade mesmo.

Em conversa com o Jornal Extra, João Gomes contou que começou a falar com Maisa pelas redes sociais e eles se conheceram em um show dele. "A Maísa eu fui conhecer pessoalmente no ano passado. Eu fiz uma apresentação em São Paulo e ela compareceu. Depois do show, ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso igual a mim, me passando uma energia muito boa com o que ela escreveu. Quando eu fui responder, vi que tinha uma mensagem muito antiga minha, de 2017, me declarando, não sei nem o que eu tinha na cabeça na época (risos). Eu acho que queria ser tanto amigo dela, que mandei aquele direct. Nisso a gente começou a fazer essa brincadeira interna entre a gente", disse ele.

Então, ele apareceu com a camiseta com a foto dela e os fãs adoraram. Porém, ele contou que ela pediu para diminuir a brincadeira porque estava saindo do controle. "Todo dia eu mandava mensagem para a Maísa e perguntava se tava tudo bem. Um dia ela pediu para dar uma maneirada pois tudo ficou sem controle, aí paramos com a brincadeira. A galera não entende a história, que é de amizade, então acaba levando para o lado romântico mesmo", disse ele.

João Gomes celebra seu primeiro ano de sucesso

Há poucas semanas, o cantor João Gomes emocionou os fãs ao refletir sobre o primeiro ano de sucesso na música. "Quando eu gravei todas as músicas, eu lembro de ter me escondido e chorado muito por ter conseguido gravar", revelou o artista, que completou: "Nunca imaginei que fosse esse sucesso todo, mas hoje eu sei de uma coisa: onde a gente chora, ali está nosso tesouro. De todas as noites sem dormir, de como o coração já ficou ansioso. Por todas às vezes que a gente pode se sentir envergonhado por alguém que quer menosprezar nosso sonho".

Então, ele agradeceu pelo apoio dos pais. "Chorei por nunca reclamar, por não querer escutar nem meu pai nem minha mãe. E com o maior medo deles terem razão, mas agradeço por isso também. Mãe e pai, hoje podem pedir o que quiserem que dou a vocês", finalizou.

