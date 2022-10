João Carlos Martins faz première de concerto na Sala São Paulo

Maestro João Carlos Martins vai celebrar os 60 anos de sua estreia no Carnegie Hall em Nova York e fará uma prévia do concerto em São Paulo

O maestro João Carlos Martins tem novidades para seus fãs. Ele vai celebrar os 60 anos de sua estreia no Carnegie Hall, em Nova York, no dia 19 de novembro com uma apresenção no Stern Auditorium/Perelman Stage. Antes de viajar, ele fará uma première do concerto na Sala São Paulo com a Bachiana Filarmônica SESI-SP.

O espetáculo contará com repertório com foco na música de Bach, Heitor Villa-Lobos e o compositor brasileiro André Mehmari, regendo a NOVUS NY.

“Nada é fácil para uma pessoa que passou por tantas adversidades. São poucas as pessoas que podem celebrar sua estreia no Carnegie Hall no mesmo palco. E eu, antes de tudo, quero mostrar este concerto aqui no Brasil, que terá no repertório Bach, obviamente, Heitor Villa-Lobos e André Mehmari, mostrando que o que vale da vida é a trajetória da esperança. Por isso, a Sala São Paulo será privilegiada ao receber o concerto João Carlos Martins no Carnegie Hall, em Nova York, que acontecerá no dia 19 de novembro. E no dia anterior, na sede das Nações Unidas, na Organização Mundial da Saúde, será realizada uma conferência de imprensa com vários cientistas do mundo sobre o problema de minhas mãos, que é a Distonia Focal", disse ele.

A estreia de João Carlos Martins no Carnegie Hall aconteceu em 1962, quando ele se apresentou no local à convite da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Eleanor Roosevelt, após sua performance no Segundo Festival Interamericano em Washington, em 1961.