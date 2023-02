Jennifer Lopez teria ficado irritada com o ex-marido, saiba o motivo!

Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, se casou em cerimônia em Miami

O cantor Marc Anthony (54) casou no sábado, 28 de janeiro, com a modelo paraguaia Nadia Ferreira (23). Segundo a revista People, o casal disse "sim" durante uma cerimônia realizada no Pérez Art Museum em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal “The New York Post”, J-Lo não autorizou a viagem dos filhos, porque não gostou da forma como ela e os adolescentes ficaram sabendo do casamento do pai: pela imprensa.

Na data, não ficou claro se seus gêmeos, Emme e Max (15), com a ex, Jennifer Lopez (53), estavam presentes, assim como seus dois filhos de seu casamento com Debbie Rosado - a filha Arianna e o filho Chase. Porém seus filhos maiores Christian e Ryan, frutos de seu antigo relacionamento com Dayanara Torres, não faltaram nesse momento tão especial.

Uma fonte comentou que o mínimo que Jennifer queria era que ele tivesse conversado com os filhos, e com ela também sobre seu casamento, mas aparentemente, o cantor de salsa não o fez, e isso deixou a cantora aborrecida.

“Para Jen é um motivo poderoso… ela não ficou feliz com Marc. Ela não entende sua decisão precipitada”,explicou a fonte. Outro informante acrescentou ao portal Suggest” que Jennifer ‘não confia em Nadia’ e não quer a convivência de seus filhos com a mulher de 23 anos.

A publicação afirma que os filhos de Jennifer ainda não conhecem a nova esposa do pai.

Na celebração o casal foi prestigiado por vários amigos famosos, como David e Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda e Luis Fonsi. Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis e o irmão de Marc, Bigram Zayas, também foram ao casamento e serviram de testemunhas, segundo a Hola!

Para o seu dia especial, a modelo usou um vestido de noiva desenhado por Galia Lahav, que Hola! descreveu apresentar "belos detalhes de renda e uma cauda longa e volumosa". O cantor, por sua vez, usou um look Christian Dior. Beckham e Carlos Slim foram os padrinhos de Marc durante a cerimônia.