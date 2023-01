Ex de Jennifer Lopez, Marc Anthony se casa em cerimônia em Miami

A cerimônia contou com a presença de diversas celebridades para prestigiar Marc Anthony e sua nova noiva

O cantor Marc Anthony (54) casou no sábado, 28 de janeiro, com a modelo paraguaia Nadia Ferreira (23). Segundo a revista People, o casal disse "sim" durante uma cerimônia realizada no Pérez Art Museum em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

O casal foi prestigiado por vários amigos famosos, como David e Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda e Luis Fonsi. Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis e o irmão de Marc, Bigram Zayas, também foram ao casamento e serviram de testemunhas, segundo a Hola!

Para o seu dia especial, a modelo usou um vestido de noiva desenhado por Galia Lahav, que Hola! descreveu apresentar"belos detalhes de renda e uma cauda longa e volumosa". O cantor, por sua vez, usou um look Christian Dior. Beckham e Carlos Slim foram os padrinhos de Marc durante a cerimônia.

Não ficou claro se seus gêmeos, Emme e Max, com a ex, Jennifer Lopez, estavam presentes, assim como seus dois filhos de seu casamento com Debbie Rosado - a filha Arianna e o filho Chase.

Em maio do ano passado, através das redes sociais, Marc Anthony anunciou que pediu sua nova namorada, a ex-concursante do Miss Universo, Nadia Ferreira, em casamento.

Este será o quarto casamento do cantor de salsa. Ele foi casado com a modelo Shannon de Lima de 2014 a 2017, Jennifer Lopez de 2004 a 2014 e a ex-Miss Universo Dayanara Torres de 2000 a 2004.

O casamento de Jennifer com Marc

A imprensa americana relembrou trecho do livro de Jennifer Lopez. A cantora reconheceu que só se casou com o pai de seus filhos, Marc Anthony, por despeito, após terminar seu noivado com Ben Affleck, de quem sempre foi apaixonada.

Segundo um trecho do seu livro, ela disse: “Pensamos que era aqui que tudo aconteceria, que estávamos destinados a ficarmos juntos. Toda a angústia e a dor do meu término recente não podia ser em vão, certo? Talvez eu precisava passar por algo ruim para terminar com a pessoa com quem eu deveria estar todo esse tempo. E foi nesse momento que Marc reapareceu na minha vida.” escreveu.