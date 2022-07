Iza fala sobre emoção do primeiro show em Angola: ''Realizei o sonho de pisar nessa terra''

Cantora Iza compartilha sequência de fotos de show e celebra primeira apresentação em Luanda, na África

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 11h13

A cantora Iza (31) está radiante com o que vem acontecendo em sua carreira nos últimos meses!

No domingo, 03, a artista brasileira se apresentou pela primeira vez no continente africano. Ela subiu ao palco do Unitel Festa da Música 2022, em Luanda, na Angola, e animou os fãs com seus hits.

Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 04, a diva fez questão de publicar registros feitos pela fotógrafa Carol Caminha e agradeceu pela performance, declarando que realizou um sonho. Nas imagens, Iza aparece com look justinho todo azul.

"Não existem palavras pra descrever a sensação de participar desse festival! Eu amei cada segundo e realizei o sonho de pisar nessa terra tão incrível, de gente tão incrível, pra viver esse momento tão incrível!", começou escrevendo.

"Não vejo a hora de voltar! Nunca acreditei que pudesse ver tantas pessoas como eu cantando a minha música do outro lado do mundo. Luanda, Angola, eu te amo!!!! Obrigada por esse encontro inesquecível!", disse ainda.

"Tão lindo de ver", disse Gaby Amarantos. "Perfeita", "Dona", "Sempre linda", "Quando a pessoa sabe que venceu!", "Que energia, que lugar, que honra!", "Até o suvaco é bonito! Hahahaha", destacaram os seguidores nos comentários.

Iza aposta em look curtinho para o 'Caldeirão'

Iza surgiu deslumbrante no Caldeirão com Mion, da TV Globo, no último sábado, 02! Para a ocasião, a musa escolheu um look super estiloso e todo preto. O modelito curtindo deixou à mostra as pernas torneadas da musa e destacou a beleza dela. Durante o programa, Iza falou sobre sua nova música, Fé. “Eu não vivo a minha vida sem fé. Eu aprendi a viver assim. Eu não saio da cama sem fé. Depois de tudo o que a gente passou, talvez alguém quisesse ouvir essa mensagem também, assim como eu”, declarou ela, que comentou sobre a repercussão da música: “[Sensação] de alma lavada mesmo. É de entender que a gente sempre tem alguma coisa especial pra falar. Tudo vai ser bom em algum momento”, afirmou.

Confira a declaração de Iza sobre o primeiro show na África: