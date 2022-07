Fashion / Estilo

Iza exibe as pernas torneadas ao apostar em look curtinho

A cantora Iza arrasa ao usar look estiloso e curtinho para marcar presença no Caldeirão com Mion

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 20h42

Iza no programa Caldeirão com Huck - Foto: Reprodução / Globo