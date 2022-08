Ivete Sangalo vai brilhar na Expo Carnaval Brazil 2022

Ivete Sangalo é presença confirmada na Expo Carnaval Brazil, que acontecem em outubro em Salvador

A cantora Ivete Sangalo vai brilhar no palco da Expo Carnaval Brazil 2022, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador. A estrela fará um show especial junto com o Olodum e outros convidados durante o evento.

O show acontecerá no sábado, 15, na Arena Abre Alas.

A Expo Carnaval Brazil vai ser cenário da pluralidade do carnaval brasileiro. O evento também contará uma série de painéis sobre o Carnaval para gerar discussões sobre a evolução da festa e a adaptação aos novos tempos. Entre os temas que serão discutidos estão Economia Criativa, Carnaval Sustentável, Oportunidades na Folia, Festa ou Negócio, Inovação e Metaverso.

“É essa diversidade, com as pecularidades e expressões culturais de cada cidade do carnaval, a fonte da nossa inspiração para criar a Expo Carnaval Brazil. Reunir em um mesmo local, mostrando toda a pluralidade da cultura brasileira sob a ótica da maior festa popular de rua do mundo”, informou Tuca Zamaroni, CEO da Zum Brazil Eventos, idealizadora e realizadora da feira.

SERVIÇO Expo Carnaval Brazil 2022

Quando: 15 e 16 de outubro

Onde: Centro de Convenções Salvador – Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio – Salvador

Ingresso – Valores 1° lote:

Visitação + Carnaval Academy (1 dia - 14.10 ou 15.10) = R$ 80,00;

Visitação + Carnaval Academy (14 e 15.10) = R$ 120,00;

Visitação + Academy (14/10) + 1 Ing. Show 15/10 = R$ 200,00;

Visitação + Academy (15/10) + 1 Ing. Show 15/10 = R$ 200,00;

Visitação + Academy (14/10) + 2 Ing. Show 15/10 = R$ 350,00;

Visitação + Academy (15/10) + 2 Ing. Show 15/10 = R$ 350,00;

Full Pass (14 e 15/10) + 1 Ing. Show (15/10) = R$ 250,00;

Full Pass (14 e 15/10) + 2 Ing. Show (15/10) = R$ 400,00;

*Não haverá venda de ingresso apenas para o show.

INGRESSOS: https://www.sympla.com.br/evento/expo-carnaval-brazil/1689920