Ivete Sangalo e Rod Stewart: entenda as semelhanças e diferenças da parceria inusitada

Ivete Sangalo e Rod Stewart vão viver uma parceria musical inusitada

Ivete Sangalo (50) vai viver uma parceria musical inusitada ainda neste ano. Em um show programado para setembro, a cantora deve dividir o palco com ninguém menos que Rod Stewart (78), lenda do rock internacional. Com estilos diferentes, a combinação surpreendeu alguns fãs, mas os dois artistas também compartilham algumas semelhanças no mundo da música.

Conhecida por seus hits de axé, Ivete Sangalo já mostrou sua versatilidade no mundo das canções. No ano passado, ela surpreendeu ao subir nos palcos de um festival de música e tocar um clássico do rock internacional. Ela levou uma multidão a entoar Sweet Child Mine, da banda Guns N' Roses, enquanto arrasava nos acordes de guitarra.

Além da cantora, Rod Stewart também mostrou que consegue engajar o público brasileiro em seus shows internacionais. O britânico foi responsável por levar o recorde do Guiness Book pelo maior show gratuito da história quando esteve no Brasil. Levando um público de 3,5 milhões de pessoas a cantar clássicos do rock, o cantor fez jus a sua carreira na virada de 1994 para 1995 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Apesar dos cantores mostrarem que levam o jeito de encantar o público brasileiro com o rock, os fãs foram pegos de surpresa quando souberam da parceria entre os dois. Enquanto Ivete Sangalo ficou conhecida como ícone da música brasileira com seus hits de axé após seu sucesso nos anos 2000, Rod Stewart foi consagrado internacionalmente por criar clássicos do rock durante a década 1970. Mesmo com estilos e épocas diferentes, o encontro entre os artistas promete ser especial, como garantiu Ivete Sangalo.

Leia também: Ivete Sangalo fala sobre a expectativa para show com Rod Stewart: 'Encontro especial'

"Pense num encontro especial, vai ser esse! Muita emoção! Rod Stewart faz parte da trilha sonora de todo mundo e não é diferente comigo. Estou feliz e farei um super show", contou ela em entrevista à Rolling Stone. Os dois artistas vão se apresentar no Legends In Concert, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2023 no Allianz Parque, em São Paulo.