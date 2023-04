Ivete Sangalo fala sobre a expectativa para show com Rod Stewart: 'Encontro especial'

Ivete Sangalo comenta sobre a ansiedade para dividir o palco com Rod Stewart em show na cidade de São Paulo em setembro deste ano

A cantora Ivete Sangalo (50) terá a alegria de dividir o palco com Rod Stewart (78) em setembro deste ano. Os dois vão se apresentar no Legends In Concert, que acontecerá no dia 30 de setembro de 2023 no Allianz Parque, em São Paulo.

Animada com o novo desafio profissional, ela falou sobre a expectativa para o evento. “Pense num encontro especial, vai ser esse! Muita emoção! Rod Stewart faz parte da trilha sonora de todo mundo e não é diferente comigo”, disse ela à Rolling Stone Brasil, e completou: “Estou feliz e farei um super show”.

As vendas antecipadas começam no dia 17 de abril, às 10h, e a venda para o público geral acontece no dia 19 de abril, às 10h. Os ingressos custam de R$ 160 a R$ 1.100.

Marido de Ivete Sangalo conta como é ter filho com pessoa famosa

O nutricionista Daniel Cady (37) contou como é ter filho com a cantora Ivete Sangalo. Ele contou que precisa lidar com as regalias que os filhos recebem nos lugares que frequentam porque são filhos de uma pessoa famosa.

Em participação no podcast Pod.com, ele disse: "Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá".