Irmão de Marília Mendonça anuncia o fim de sua dupla sertaneja

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 11h54

O cantor Gustavo, que é irmão de Marília Mendonça, anunciou o fim da dupla com Dom Vittor. Os dois publicaram um comunicado oficial no perfil do Instagram para dar a notícia aos fãs. No texto, a equipe de Gustavo informou que ele optou pelo fim da dupla para cuidar de sua saúde.

O comunicado informou que ele precisa tratar uma depressão e uma esofagite aguda, que ele desenvolveu durante o luto pela morte da irmã.

"Há quase dois anos, nascia Dom Vittor & Gustavo, um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim. Na estrada ele sentiu a saudade “gritar”, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental. Em virtude disso, e para não prejudicar seu parceiro Dom Vittor, por quem nutre carinho e admiração ele decidiu não seguir com a dupla", informaram.

Então, Gustavo contou que quer se cuidar neste momento de sua vida. “Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vive, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo", afirmou.

Por enquanto, Dom Vittor não revelou quais vão ser os próximos passos de sua carreira, mas afirmou que apoia a decisão do amigo. “João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele esta atravessando e sempre o apoiarei.” afirmou.

