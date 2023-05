Imagens fortes: vídeo mostra momento em que Sidney Magal passa mal em show

Momento em que Sidney Magal passa mal em show assusta fãs; veja como ele está

O cantor Sidney Magal passou mal no palco durante uma apresentação em São José dos Campos na noite desta quinta-feira, 25. Nas redes sociais, fãs estão aflitos com as imagens que mostram o exato momento em que pede ajuda.

Na gravação, realizada por um fã que estava na plateia, é possível ver o cantor se desequilibrando e sentando no palco. O show segue com a banda e os bailarinos enquanto ele tranquiliza. "Está tudo bem! Inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse ele antes de deixar o palco.

Sidney Magal não conseguiu se despedir do público e foi ao hospital, onde segue em observação. O cantor teve um pico de pressão arterial. A assessoria do cantor emitiu uma nota sobre o caso."A pressão foi normalizada, mas preferimos não voltar. Ele vem de uma sequência de shows, então o pico de pressão é normal para qualquer ser humano. Ele cantou mais alguns hits atrás do palco mesmo. Agora estamos chegando no hotel e ele está bem, não precisou ir para o hospital. Amanhã, já tem outro show marcado", diz a nota.

Pressão do cantor subiu repentinamente em São José dos Campos (SP). Dos bastidores, ele continuou a cantar. pic.twitter.com/K26oTqLORc — 98 FM Natal (@98FMNatal) May 26, 2023

ESTÁ BEM

No quadro Bem-Estar do programa 'Encontro', exibido nesta sexta-feira, 25, a jornalista Michelle Loreto trouxe atualizações sobre a saúde do cantor Sidney Magal. Aos 72 anos, o renomado artista passou por um episódio preocupante durante uma apresentação, sendo obrigado a interromper o show e deixar o palco às pressas devido a um mal-estar.

"Ele teve um pico de pressão alta ontem, num show em São José dos Campos, interior de São Paulo. Quando ele sentiu, interrompeu o show, foi atendido por uma equipe médica, depois voltou para terminar a apresentação", contou a jornalista.