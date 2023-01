Ídolo do pagode romântico, Renatinho Bokaloka ficou marcado por hits; relembre

Cantor Renatinho Bokaloka faleceu após sofrer um infarto durante um show no Rio de Janeiro

O cantor Renato Cesar Alves de Oliveira (48), mais conhecido como Renatinho Bokaloka, faleceu nesta quinta-feira, 5, após sofrer um infarto, no Rio de Janeiro. O artista teve a carreira marcada por seu trabalho à frente do grupo de pagode romântico Bokaloka, lembrado por grandes hits dos anos 90 e 2000.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer", disse a nota divulgada pela assessoria do cantor.

Nascido em 1995, o grupo Bocaloka foi iniciado por Renatinho e outros amigos, mas não com o nome diferente do atual. Na época, eles decidiram que iriam se chamar de "Água na Boca", mas isso não durou muito tempo.

O sucesso do grupo veio em seu segundo disco, lançado em 1998. Intitulado como Apaixonado, o projeto ficou marcado pelo hit Shortinho Saint-Tropez. Já em seu terceiro álbum, o público pode conferir o sucesso "Duas paixões".

No início dos anos 2000 o Bokaloka passou a gravar CDs e DVDs ao vivos, os quais ficaram registrados na memória de muitos fãs. Uma das performances mais lembradas é da música Não Pedi Pra Me Apaixonar, presente no álbum De Verdade - Ao Vivo, de 2002.

A faixa fez tanto sucesso, que é uma das canções mais regravadas por artistas do pagode há mais de 20 anos. Nomes como Turma do Pagode, Menos é Mais e Thiaguinho, que fez uma versão super especial para o projeto Tardezinha, aproveitaram o sucesso do hit atemporal.

LUTO NO PAGODE

A notícia da morte de Renatinho gerou um comoção nas redes sociais e entre membros a comunidade do samba e pagode. Nas redes sociais, diversos famosos apareceram para prestas suas condolências a amigos e familiares do artista.

"Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz", disse o cantor Arlindinho, amigo de Renatinho.

Thiaguinho também compartilhou uma mensagem em homenagem ao colega de profissão e afirmou que Renatinho foi um dos nomes importantes para o crescimento do gênero musical o qual trabalhava.

"Que triste notícia...Fez sua passagem fazendo o que mais amava. Uma voz que embalou todos os pagodeiros da minha geração. Que Deus receba de braços abertos! Meus sentimentos ao Grupo Bokaloka e a todos os familiares, amigos e fãs do Renatinho", afirmou.