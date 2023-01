Morre Renatinho, cantor do grupo Bokaloka, após sofrer infarto

Cantor Renatinho estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 5, o mundo da música fica de luto! O cantor Renatinho, do grupo Bokaloka, faleceu no Instituto Nacional de Cardiologia, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por seu empresário, através das redes sociais.

Renatinho estava internado desde a noite da última quarta-feira, 4, no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste da capital carioca, depois de passar mal durante um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square. Porém, havia sido transferido no início da noite desta quinta, mas não resistiu.

“É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço José na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer”, dizia a nota publicada.

“Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode estão em luto. Em breve informaremos a data e local de velório e sepultamento”, completaram.

Em maio de 2022, o cantor já teve um infarto agudo no miocárdio, em Paris, durante uma turnê pela Europa do grupo, sobre a rotina corrida dos shows. O empresário Cláudio Malagueta revelou que, só no ano passado, foram 446 apresentações.

Dentre os diversos sucessos cantados pela banda, estão as músicas Duas Paixões e Shortinho Saint-Tropez, que foram regravadas por vários outros artistas. Famosos prestaram suas condolências ao grupo nos comentários da publicação. A cantora Jojo Todynho e o ex-Fazenda André Marinho fizeram questão de mandar seus pêsames ao famoso.