Gottsha revela influência de Donna Summer em carreira de atriz e cantora: 'Minha maior referência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gottsha recorda sua memória afetiva com Donna Summer e celebra tributo especial à cantora norte-americana

Para honrar a obra de Donna Summer (1948-2012), a atriz e cantora Gottsha (54) prepara um tributo repleto de memórias afetivas. A artista não esconde a admiração que sente pela estrela que fez sucesso entre 1970 e 1990 e garante muita emoção no espetáculo I Feel Love.

"Eu tenho um carinho muito especial por Donna Summer", diz, à CARAS Brasil. "Sempre me pediam para fazer um tributo, e, para mim, um tributo seria para alguém que realmente me tocasse no coração. [Agora], fazer a Donna Summer é um presente."

Gottsha conta que costumava ouvir as músicas da artista ainda em sua infância, com três anos, ao lado de seu pai —"um DJ caseiro", como ela recorda. A cantora afirma que desde muito nova apreciava as canções do ícone internacional, e se aproximava para aprender ao máximo com ela.

A admiração não parou apenas na voz, e passou também para a estética que ela apresentava nas fotos. Gottsha diz que sentia vontade de estar parecida com sua maior inspiração, e ousava copiando alguns itens e acessórios de Donna Summer, como usar rosas na cabeça e as maquiagens de 1970.

"Tudo isso me influenciou demais para eu me transformar na artista que sou hoje. Ela foi muito responsável, por tudo. Até pelo meu timbre de voz, que às vezes as pessoas acham que lembra um pouco ela, porque eu realmente tentava imitar", acrescenta.

"Ela foi a minha maior referência, vai ser para sempre, e ela vai estar sempre viva em mim e através de mim, porque esse tributo eu quero fazer o resto da minha vida, porque ele é muito leve, muito para cima, fala de amor, porque ela falava muito de amor, e eu acho que tem tudo a ver comigo, tudo."

I Feel Love - Tributo a Donna Summer promete uma noite bastante emocionante para o público. Gottsha irá cantar grandes sucessos do disco e dance music da artista, ao lado de uma banda. O show acontecerá no Teatro Claro, no Rio de Janeiro, neste sábado, 14, às 19h.

