Gloria Groove relembra mensagem deixada por Rita Lee: “Fiquei me tremendo toda”

A drag queen Gloria Groove relembrou e compartilhou com seus seguidores um áudio que recebeu de Rita Lee

Nesta terça-feira, 9, Rita Lee faleceu aos 75 anos em sua casa em São Paulo. E neste dia 10, acontece o velório da cantora no Parque do Ibirapuera.

Em homenagem a Rita, a cantora e drag queen Gloria Groove compartilhou em seu Instagram um trecho de um programa de rádio que participou e revelava uma mensagem de áudio deixada pela “Rainha do Rock”.

Gloria lembrou quando era apresentadora do programa “Música Boa Ao Vivo” do Multishow e cantou a canção “Pagu”. “No dia seguinte, ainda no hotel lá Rio, eu recebo uma mensagem no celular e quando eu aperto o play... meu amigo...”, disse no podcast “Impacto Musical”.

A drag queen então tocou o áudio enviado por Rita que dizia: “Gloria Groove! Adorei você cantando ‘Pagu’. Muito bom, vozeirão, bacana demais, adorei! Obrigada, um beijo, love you”.

“Fiquei me tremendo toda, eu uso esse áudio para me motivar. Depois disso, só fiquei ainda mais fã. E ter a validação de uma estrela como a Rita, sendo uma drag queen cantora no Brasil, é uma coisa que faz a gente pensar”, ainda comentou Gloria.

Na legenda da publicação, Gloria ainda escreveu: “Rita é maior que a vida. Sua arte é um ritual. Uma oração pra quem escolhe viver em toda a sua essência, como mutante sendo tudo o que pode ser. Não é por acaso que meu me vejo tanto nela: artista, paulistana, capricorniana e devota da rebeldia. Por tanta inspiração e tanta verdade; nossa eterna gratidão a Rita Lee Jones”.

Saudade!

Quem também se manifestou recentemente sobre a relação com Rita Lee foi a atriz Isis Valverde. Em entrevista, a artista comentou que Rita teve uma relação especial com seu filho Rael.

“Ela perguntou: Como tá essa mãe? Só que era uma pergunta muito mais abrangente que essa, sabe? A gente começou a falar sobre maternidade, filhos, e ela perguntou: posso participar um pouco da vida dele?”, lembrou Isis.