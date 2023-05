Isis Valverde comenta sobre relação do filho com Rita Lee: “Conversando com ele”

A atriz Isis Valverde revelou em entrevista que Rita Lee quis participar ativamente da vida do seu filho Rael

Nesta terça-feira, 9, Rita Lee faleceu em sua casa São Paulo em decorrência de um câncer. O velório da artista acontece no Ibirapuera nesta quarta-feira, 10.

Em um evento de Dia das Mães, a atriz Isis Valverde relembrou sua relação com Rita em entrevista ao site Splash Uol.

Em 2018, com o nascimento de Rael, fruto do relacionamento de Isis com o diretor André Resende, Rita veio conversar com a atriz: “Ela perguntou: Como tá essa mãe? Só que era uma pergunta muito mais abrangente que essa, sabe? A gente começou a falar sobre maternidade, filhos, e ela perguntou: posso participar um pouco da vida dele?”.

Isis ainda revelou como Rita pretendia participar da vida do pequeno Rael: “Ela falou: contando histórias, que eu acho que faço isso muito bem. Eu respondi: Rita, não me pergunta, faz! O Rael tem todos os livros da Rita assinados por ela, conversando com ele”.

“A perda dela vai deixar muita gente triste, mas vai deixar um legado tão lindo. O meu filho vai saber quem escreveu a dedicatória”, complementou a artista.

A mãe de Rael ainda comentou sobre a amizade entre as duas: “Eu não sei porque a Rita gostava da minha companhia, eu não me acho tão interessante quanto ela. Ela sentava do meu lado e a gente conversava sobre tudo”.

Em seu Instagram, Isis também comentou sobre como conheceu Rita Lee ao fazer uma homenagem para a cantora: “Minha primeira vez com Rita foi em Beleza Pura, novela que participei e meu coração derreteu feito um pudim ao chegar tão pertinho. Ela me abraçou, sorriu e cantamos juntas”.

O filho de Rita Lee, João Lee comentou sobre o legado da mãe ao comparecer ao velório de Rita nesta quarta-feira em São Paulo.

“Tive uma conversa com ela sobre a importância de escolher nossos ídolos, nossos heróis. Com certeza, se você perguntar para uma criança, quem é o herói dessa criança, você tem uma chance de saber quem ela vai ser na vida dela. Ela fez tanta coisa, de shows, turnês, discos, cenografia, é uma loucura a quantidade de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é a melhor. Ela é melhor pela sensibilidade dela, a humildade dela, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo, é uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna”, disse.