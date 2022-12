Giulia Be conta que Neymar e Medina a incentivaram a gravar 'Menina Solta'

Cantora Giulia Be disse que encontrou com eles em uma festa e o incentivo aconteceu

A cantora Giulia Be contou como resolveu gravar seu hit 'Menina Solta' e a história inusitada tem participação do surfista Medina e do jogador Neymar Jr.

Durante uma entrevista ao PodDelas, a cantora disse que os dois a incentivaram a gravar o som, que acabou explodindo sua carreira e fez sucesso na rede social Tiktok.

“Eles [Neymar e Medina] por acaso foram em uma das festas em Saquarema, e alguém me pediu para tocar Menina Solta”, disse. “O Neymar pegou um balde de cerveja, virou e começou a tambor pra mim enquanto eu cantava a música. Eu estava morrendo de nervosismo”, contou.

Ela ainda contou que um deles, ela não se lembra qual, gravou um vídeo cantando a música e enviou pra ela.“Por conta desse vídeo eu mostrei o trecho da música para a gravadora e disse que iria viralizar”, concluiu.

Confira podcast com Giulia Be: