Gabriel Leone grava versão de música de Tina Turner para programa de rádio

Gabriel Leone faz homenagem para Tina Turner ao relembrar música que ela cantou no encontro com Ayrton Senna

O ator Gabriel Leone emocionou os fãs ao prestar uma homenagem para a cantora Tina Turner, que faleceu nesta semana. Intérprete do piloto Ayrton Senna na série da Netflix, ele relembrou o encontro da cantora com o piloto brasileiro no ano de 1993. Ele gravou uma versão da música The Best, que foi a canção que Turner cantou para Senna no encontro deles.

A gravação foi feita por Gabriel Leone para o programa Minha Canção – Especial Tina Turner, de Sarah Oliveira, para a Rádio Eldorado. Vale lembrar que o ator foi escalado para interpretar Ayrton Senna na série da Netflix.

Sarah fez o convite para o ator e adorou o resultado. “Eu tive a ideia de chamr o Gabriel para encerrar o programa quando estava fazendo a pesquisa e vi a importância do Senna na vida da Tina. Ela era muito, muito fã dele, mesmo”, disse ela à Rolling Stone Brasil.

O programa vai ao ar nesta sexta-feira, 26, às 17h, na Rádio Eldorado e também é possível assistir pelo podcast e pelo YouTube da atração.

Valor da fortuna de Tina Turner

A cantora Tina Turner (1939-2023) deixou uma legião de fãs saudosos após a sua morte aos 83 anos na última quarta-feira, 24. Com uma longa carreira na música, ela acumulou uma verdadeira fortuna que ficou de herança.

Segundo o site CelebrityNetWorth, Tina Turner deixou de herança o valor de US$ 250 milhões – cerca de R$ 1,2 bilhão. Em 2021, ela vendeu seu catálogo de músicas pelo valor de US$ 50 milhões – cerca de R$ 270 milhões.

Vale lembrar que ela perdeu boa parte de sua fortuna ao se separar do ex-marido, Ike Turner, em 1996. Ela decidiu deixar boa parte do seu dinheiro com o ex-marido para não ter brigas mais longas com ele após um relacionamento conturbado.