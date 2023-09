Filho de Diogo Nogueira rouba a cena em passeio com o pai

Diogo Nogueira faz rara aparição em público com seu filho, Davi, em noite juntos no Rio de Janeiro

O cantor Diogo Nogueira aproveitou a noite da última terça-feira, 5, para curtir um momento especial ao lado do seu filho, Davi Nogueira, de 17 anos. Os dois foram flagrados juntos em um restaurante no Rio de Janeiro na hora do jantar.

Logo depois, eles foram fotografados circulando pelos corredores de um shopping e o rapaz roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu e que já está quase da mesma altura do pai famoso.

Vale lembrar que Diogo Nogueira namora com a atriz Paolla Oliveira e é discreto com sua vida pessoal. Ele quase não mostra momentos em família nas redes sociais e prefere divulgar mais seus projetos profissionais.

Fotos: Edson Douglas / AgNews

Quem é a mãe do filho de Diogo Nogueira?

O filho do cantor Diogo Nogueira é fruto do antigo casamento dele com a personal trailer Milena Rocha. Os dois foram casados por 15 anos e se separaram em 2018. Em agosto de 2022, ela contou nas redes sociais que perdeu o contato com o ex-marido após a separação. “Nunca mais falei”, disse ela na época.

Depois de se separar de Milena, Diogo Nogueira ainda viveu um relacionamento com a advogada Jéssica Viana, mas se separaram em 2021. Pouco tempo depois, ele conheceu a atriz Paolla Oliveira e os dois engataram o namoro e estão juntos até hoje.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira na cozinha

A atriz Paolla Oliveira (41) encantou seus fãs neste domingo, 28, ao mostrar que preparou o almoço do dia ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira (42). Em clima de romance e cumplicidade, os dois apareceram preparando a refeição na cozinha de casa e encantaram os fãs.

Nas imagens, ela surgiu seguindo a receita do amado. Com looks pretos básicos, eles mostraram sintonia na hora de preparar um prato de bacalhau e trocaram olhares apaixonados.

"Respeita as mina! Atendendo a pedidos, euzinha dominando técnicas da culinária... Claro que com um chamego e uma bela taça vinho!", disse ela.